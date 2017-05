MASTERPLAN veröffentlichen Album mit HELLOWEEN-Songs

Die Neueinspielungen umfassen drei Nummern von "Pink Bupples Go Ape" (1991), zwei von "Chameleon" (1993), zwei von "Master Of The Rings" (1994), eine von "The Time Of The Oath" und noch einmal zwei von "The Dark Ride" (2000). "Pumpkings" wird am 30.06.2017 via AFM veröffentlicht.

Hier sind Cover und Trackliste der Scheibe:

01. The Chance

02. Someone's Crying

03. Mankind

04. Step Out Of Hell

05. Mr. Ego

06. Still We Go

07. Escalation 666

08. The Time Of The Oath

09. Music

10. The Dark Ride

Neben Grapow bestehen MASTERPLAN derzeit aus Drummer Martin "Marthus" Skaroupka (CRADLE OF FILTH), Sänger Rick Altzi, Kayboarder Axel Mackenrott and Bassist Jari Kainulainen (STRATOVARIUS, SYMFONIA, DEVIL'S TRAIN).