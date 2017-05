DER WEG EINER FREIHEIT haben Neuigkeiten zum neuen Album

Das wird "Finisterre" heissen und soll am 25.August via "Season of Mist" in den Läden erscheinen.

Das Cover und die Tracklist haben die Jungs auch schon bekannt gegeben:

1. Aufbruch

2. Ein letzter Tanz

3. Skepsis Part I

4. Skepsis Part II

5. Finisterre

Die Limited Edition wird ausserdem noch einen Bonustrack beeinhalten.

Des Weiteren hat die Band noch ein kleines Session-Video veröffentlicht:



Nicht vergessen, DWEF sind auch dieses Jahr noch auf Tour. Begleitet werden sie dabei von INTER ARMA und REGARDE LES HOMMES TOMBER

21.09.17 (DE) Münster, Gleis 22

22.09.17 (DE) Hamburg, Metal Dayz (DWEF only)

23.09.17 (DE) Cologne, Underground

24.09.17 (NL) Rotterdam, Baroeg

25.09.17 (NL) Nijmegen, Merleyn

26.09.17 (LU) Esch-sur-Alzette, Kulturfabrik

27.09.17 (DE) Wiesbaden, Schlachthof

28.09.17 (DE) Stuttgart, Keller Klub

29.09.17 (FR) Puget Sur Argens, Le Rat's

30.09.17 (ES) Barcelona, Razzmatazz 3

01.10.17 (ES) Madrid, Sala Caracol

02.10.17 (FR) Nantes, Le Ferrailleur

03.10.17 (FR) Paris, Le Petit Bain

04.10.17 (FR) Strasbourg, La Laiterie

05.10.17 (FR) Lyon, O'Totem

06.10.17 (CH) Zürich, Werk 21

07.10.17 (DE) Munich, Kranhalle

08.10.17 (AT) Salzburg, Rockhouse Tickets: TBA

10.10.17 (HU) Budapest, Dürer Kert

11.10.17 (AT) Vienna, Arena

12.10.17 (CZ) Ceské Budejovice, MC Fabrika

13.10.17 (DE) Leipzig, UT

14.10.17 (DE) Berlin, Lido

Mitglieder der Band:

Nikita Kamprad: Vocals, Guitars // Tobias Schuler: Drums // Sascha Rissling: Guitars // Nico Ziska: Bass