MARILLION- Misplaced Childhood als 4CD/BluRay Box und 4LP-Version

Mit ihrem dritten Studioalbum Misplaced Childhood erweckten MARILLION den Progressive Rock im Jahr 1985 wieder zum Leben. Das Konzeptalbum wurde das kommerziell erfolgreichste Album des britischen Quintetts und enthielt mit „Kayleigh“ und „Lavender“ zwei UK-Top-Five-Songs. Parlophone würdigt den Erfolg des Albums nun mit zwei neuen Versionen, die mit remastertem Sound und unveröffentlichten Aufnahmen aufwarten. Misplaced Childhood (Deluxe Edition) erscheint am 21. Juli in einer 4CD/BluRay Box und in einer 4-LP-Version!

Das CD/BluRay-Set enthält das neu remasterte Originalalbum und einen 5.1. Surround Remix, der vom renommierten Producer Steven Wilson angefertigt wurde. Das Paket wird durch ein bisher unveröffentlichtes Konzert in Holland ergänzt, auf dem MARILLION das komplette Album Misplaced Childhood live spielten, sowie Demos und Raritäten zum Album, die exklusiv für diese Edition remastert wurden.

Die BluRay-Disc präsentiert eine einstündige Dokumentation zum Album und Promo-Videos zu den Singles „Lavender“, „Kayleigh“, „Lady Nina“ und „Heart Of Lothian“. Ebenfalls auf der Disc befindet sich das von Steven Wilson remixte Original-Album im 5.1 Surround Sound und das Remaster 2017 in hochaufgelösten 96kHz 24 bit. Das Set wird abgerundet durch Wilsons Surround Sound- und Stereo-Remixe von „Lady Nina“, das als B-Seite zu „Kayleigh“ erschienen war. Das gesamte Set wird in Form eines gebundenen Buchs ausgegeben, das einen 60-seitigen, bebilderten Text mit Liner-Notes des Rockjournalisten Dave Everley enthält.

Die Vinyl-Version von Misplaced Childhood (Deluxe Edition) offeriert die neu gemasterte Version des Originalalbums und das gesamte Holland-Konzert. Auf 180-Gramm-Viynl gepresst, sind die vier LPs in einer 12x12-Zoll-Box mit aufklappbarem Deckel verpackt, dazu gehört ein 24-seitiges Booklet, das unter anderem das Replikat eines Tourprogramms und einen ausführlichen Text über das Album und seine Entstehung enthält.

Sänger Derek Dick (aka Fish), Gitarrist Steve Rothery, Keyboarder Mark Kelly, Bassist Pete Trewavas und Percussionist Ian Mosley nahmen Misplaced Childhood im Frühjahr 1985 im Berliner Hansa-Tonstudio auf. Als Konzeptalbum mit zwei durchgehenden Musikstücken, erforscht der Song-Zyklus die Themen verlorene Liebe, verlorene Kindheit und andere komplexe Zusammenhänge. Misplaced Childhood wurde im Juni 1985 veröffentlicht und hatte aus dem Stand einen riesigen Erfolg.

Das Live-Konzert, das sich auf Disc zwei und drei (LP Seiten 2-4) befindet, wurde 1985 im Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht mitgeschnitten. Die Performance enthält das gesamte Album Misplaced Childhood sowie einige Songs aus den früheren Alben der Band, etwa „Script For A Jester’s Tear“ und „Fugazi“. Keine der Live-Aufnahmen wurde je vorher veröffentlicht, außer „Chelsea Monday“, das als B-Seite von „Heart Of Lothian“ in dieser Version erschien.

CD-, Vinyl- und digitale Versionen des neu remasterten Original-Albums kommen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr.

4CD/BluRay Tracklist:

CD1: Misplaced Childhood

(2017 Remaster)

1. Pseudo Silk Kimono

2. Kayleigh

3. Lavender

4. Bitter Suite

5. Heart Of Lothian

6. Waterhole (Expresso Bongo)

7. Lords Of The Backstage

8. Blind Curve

9. Childhoods End?

10. White Feather

CD2: Live at Utrecht 1985

1. Emerald Lies (intro)

2. Script For A Jester's Tear

3. Incubus

4. Chelsea Monday

5. The Web

CD3: Live at Utrecht 1985 (continued)

“Misplaced Childhood”

1. Pseudo Silk Kimono

2. Kayleigh

3. Lavender

4. Bitter Suite

5. Heart Of Lothian

6. Waterhole (Expresso Bongo)

7. Lords Of The Backstage

8. Blind Curve

9. Childhoods End?

10. White Feather

11. Fugazi

12. Garden Party

13. Market Square Heroes CD 4: Demos & B-Sides (2017 Remaster)

1. Lady Nina

2. Freaks

3. Kayleigh (Alternative Mix)

4. Lavender Blue

5. Heart Of Lothian

6. Lady Nina (Steven Wilson Stereo Remix)

7. Pseudo Silk Kimono (Demo)

8. Kayleigh (Demo)

9. Lavender (Demo)

10. Bitter Suite: Brief Encounter/Lost Weekend (Demo)

11. Lords Of The Backstage (Demo)

12. Blue Angel (Demo)

13. Misplaced Rendezvous (Demo)

14. Heart Of Lothian: Wide Boy/Curtain Call (Demo)

15. Waterhole (Expresso Bongo) (Demo)

16. Passing Strangers: Mylo/Perimeter Walk/Threshold (Demo)

17. Childhood's End? (Demo)

18. White Feather (Demo)

BluRay:

Childhood Memories (Documentary 72 mins)

Misplaced Childhood - Steven Wilson 5.1 Surround Mix

Lady Nina - Steven Wilson 5.1 Surround Mix

Lady Nina - Steven Wilson Stereo Remix

Misplaced Childhood - 96/24 Stereo Remaster

Kayleigh (Promo Video)

Lavender (Promo Video)

Heart of Lothian (Promo Video)

Lady Nina (Promo Video)

