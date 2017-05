STIFF LITTLE FINGERS veröffentlichen Live-Album und Doku

STIFF LITTLE FINGERS, britische Punk-Band der ersten Stunde, veröffentlichen ein Live-Album samt zugehöriger Dokumentation auf DVD. "Best Served Loud - Live At Barrowland" erscheint am 23. Juni.

Aufgenommen wurde ein Konzert im Barrowland Ballroom in Glasgow. 2016 spielten Stiff Little Fingers bereits zum 25. Mal in Folge am St. Patrick’s Day dort. Anlässlich dieses Jubiläums wurde die Show aufgezeichnet. Bislang ist sie nur in ganz limitierter Auflage als Direktverkauf erschienen. earMUSIC wird „Best Served Loud – Live At Barrowland“ nun am 23. Juni weltweit auf CD, DVD, Vinyl und zum allerersten Mal auch auf Blu-ray veröffentlichen.

Am 7. April haben STIFF LITTLE FINGERS erst eine Neuveröffentlichung ihres 2014er-Albums "No Going Back" veröffentlicht. Die Vinylversion kommt wie das Live-Album am 23. Juni raus.

STIFF LITTLE FINGERS haben sich 1977 in Belfast, Nordirland gegründet und bildeten mit Bands wie THE CLASH, SEX PISTOLS und BUZZCOCKS die Speerspitze der Punk-Bewegung.