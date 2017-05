BELOW veröffentlichen dritte Single "Hours Of Darkness" online

Am 19. Mai wird "Upon A Pale Horse" via Metal Blade Records veröffentlicht und jetzt gibt es bereits die dritte Single "Hours Of Darkness" zu hören.

Hier könnt ihr euch die letzte Single aus "Upon A Pale Horse" anhören und natürlich auch vorbestellen.

Und wer Bock und Zeit hat, kann sich auch das Video der zweiten Single "Disappearing Into Nothing" reinziehen:

BELOW meinen zu 'Upon A Pale Horse': "Mit 'Upon a Pale Horse' haben wir unseren Sound gefunden, wir sind als Songwriter gewachsen und haben hier sowohl unsere schnellsten als auch langsamsten, kürzesten als auch längsten und schwersten wie auch melodischsten Songs verewigt. Dieses Album etwas abwechslungsreicher zu gestalten, uns und unseren schweren Riffs und Melodien dabei aber treu zu bleiben ist es, was BELOW auszeichnet. Wir haben 'Upon a Pale Horse' in den Deep Blue Studios aufgenommen, das Studio in welchem wir bereits unsere erste EP aufgenommen haben. Auf gewisse Art und Weise sind wir also zu unseren Wurzeln zurückgekehrt."

'Upon A Pale Horse' Tracklist:

01. The Plague Within

02. Disappearing into Nothing

03. The Coven

04. Upon a Pale Horse

05. Suffer in Silence

06. Hours of Darkness

07. 1000 Broken Bones

08. We Are All Slaves

BELOW Line-up:

Zeb - Vox

Hedman - Bass

Paud - Guitar

Berg - Guitar

Doc - Drums