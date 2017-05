FATES WARNING entern die Charts weltweit mit ihrer neuen DVD/Blu-ray "Awaken The Guardian Live"

Letzte Woche haben FATES WARNING ihre neue DVD/Blu-ray "Awaken The Guardian Live" via Metal Blade Records veröffentlicht und jetzt ist die Bands bereits in den Charts gelandet.

#21 offizielle Albumcharts (Deutschland)

#15 Current Hard Music Albums (USA)

#48 Independent Current Albums (USA)

#195 Top Current Albums (USA)

Die legendären Progressivmetaller FATES WARNING feierten letztes Jahr den 30. Geburtstag ihres Meisterwerks 'Awaken the Guardian'. Um den Meilenstein angemessen zu zelebrieren, hat Gitarrist Jim Matheos das 'Awaken the Guardian' Line-Up für zwei Festivalshows zusammengetrommelt, die beide letztes Jahr stattgefunden haben: Keep it True XIX und Prog Power USA XVII. Alle Fans, die nicht anwesend sein konnten, dürfen sich glücklich schätzen, dass beide Shows vollständig gefilmt worden sind.

'Awaken the Guardian' Sänger John Arch umschreibt die Gigs: "Es war in der Tat eine surreale Erfahrung, den Geist von 'Awaken The Guardian' bei diesen Shows nochmal zum Leben zu erwecken. Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit bei allen Fans bedanken, die uns in den letzten 30 Jahren so viel zurückgegeben haben. Vielen Dank an unsere Familien und Freunde."