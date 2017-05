CIRITH UNGOL veröffentlichen Tape-Boxset

Nur wenige Wochen nachdem CIRITH UNGOL ihr Album "King Of The Dead" als Ultimate Edition herausgebracht haben, folgt nun mit "The Legacy" der nächste Streich.

Mit "Frost And Fire", "King Of The Dead", "One Foot In Hell" und "Paradise Lost" sind alle vier Alben der Band in einem Tape-Set vereint. Zusätzlich legen Band und Metal Blade Records noch ein Poster sowie ein exklusives Live-Tape drauf, welches am 9. November 1984 Resada Country Club aufgenommen wurde. Die Auflage ist auf 1500 Stück limitiert und erscheint am 26. Mai.

Wer das Set nicht braucht, aber die Jungs gerne mal wieder live genießen möchte, sollte sich noch folgende Termine vormerken:

26-27/05/17 GR - Athen - Up The Hammers

21-22/07/17 DE - Crispendorf - Chaos Descends

17-18/11/17 DE - Würzburg - Hammer Of Doom