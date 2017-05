Seven Spires - "The Cabaret Of Dreams" Video Online

Die female-fronted Band Seven Spires aus Boston, USA, hat jetzt das erste Video zu "Cabaret of Dreams" online gestellt.

Mit dem Erstlingswerk “Solveig” ist die amerikanische Band Seven Spires um Frontfrau Adrienne Cowan dabei, in die hart umkämpften Symphonic Metal Szene einzusteigen.

Sascha Paeth (Avantasia, Kamelot, Rhapsody) verpasste dem Album in den Gate Studios in Wolfsburg den finalen Touch. Das Album erscheint weltweit am 4. August 2017 über SAOL.

Das Label schreibt:

Die enorme stilistische Bandbreite, die sich in der Kunst des musikalischen Storytellings von Seven Spires widerspiegelt, beweist die herausragenden Qualitäten der Bandmitglieder.

Irgendwo zwischen Melancholic Power Metal und Melodic Death Metal vermag es die Vielseitigkeit des Quartetts jedes Mal aufs Neue, einen tiefen Eindruck beim Zuhörer zu hinterlassen.

Ihre einzigartige Mischung aus Melodie, theatralischem Spiel und musikalischer Finesse schmeckt bittersüß und bewegt sich traumwandlerisch zwischen Genie und Wahnsinn.“Solveig” ist die Reise einer verlorenen Seele durch eine düstere, dämonische neo-viktorianische Unterwelt.

Abgesehen von winzigen Hoffnungsschimmern erzählt das Debüt von Seven Spires eine trostlose Geschichte, deren Fokus vor allem auf Eskapismus, Tod und Dekadenz liegt.

Die Liebe der vier jungen Absolventen bzw. Studenten des prestigeträchtigen Berklee College of Music zu Komponisten der Romantik und epischen Film-Soundtracks

spiegelt sich in ihrer ehrgeizigen und emotional bewegenden dramatischen Vision wider.Frontfrau Adrienne Cowan führt die Band mit eiserner Hand und goldener Stimme an.

Sie wendet eine Kombination aus ihrem klassischen Gesangstraining und autodidaktischer Extreme Vocal Techniken an, um “jedes bisschen des aufgenommenen Versprechens auch live abzuliefern”.

Aus diesem Grund ist der strenge opernhafte Gesang, der sich oft in der symphonischen Ecke des Metal findet, für Seven Spires eher ein Zu- als ein Grundsatz.

Hier ist das Video zu "The Cabaret of Dreams"

Die Trackliste zu "Solveig":

1. The Siren

2. Encounter

3. The Siren (Reprise)

4. The Cabaret of Dreams

5. Choices

6. Closure

7. 100 Days

8. Stay

9. Paradox

10. Serenity

11. Depths

12. Distant Lights

13. Burn

14. Ashes

15. Solveig