I.M.NAIL mit „Darkness For Rent“ zurück

Nach „Hyena Sunrise“ melden sich I.M.NAIL kurz vor dem Release der brandneuen EP „Darkness for Rent“ mit dem Video zum gleichnamigen Titeltrack zurück.

I.M.NAIL ist eine deutsche Metalband aus Koblenz, die 2012 gegründet wurde. Der Bandname wurde in Anlehnung an ein medizinisches Produkt mit dem Namen Intramedullary Nail (dt. Marknagel) gewählt, das zur Fixierung von Frakturen ins Knocheninnere implantiert wird. I.M.NAIL komponiert Musik mit Tiefgang, die dem Hörer direkt ins Mark genagelt wird, um morschen Rückgrätern wieder Haltung zu verleihen, denn es ist immer an der Zeit, das Kreuz gerade zu machen!

www.facebook.com/I.M.Nail