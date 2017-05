THE LEGENDARY: Debütalbum "Let's Get A Little High" im Stream

Die Münchener Rocktruppe THE LEGENDARY veröffentlicht am 19.05.2017 ihr Debüt "Let's Get A Little High". Bereits jetzt könnt ihr euch das Album in voller Länge anhören und euch einen Eindruck von den Songs machen, die "musikalische Zutaten von Acts wie Queens of the Stone Age, Led Zeppelin und Guns’N’Roses" beinhalten.