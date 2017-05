MILLIONAIRE: Neuer Song "Busy Man" online

MILLIONAIRE: "Busy Man" auf Spotify anhören

In den letzten 15 Jahren arbeitete Tim Vanhamel an vielen verschiedenen musikalischen Projekten. Nach zwei von der Kritik gefeierten MILLIONAIRE-Alben und Jahren intensiven Tourens nahm er sein Solo-Album "Welcome to the Blue House" auf, bevor er sich anderen Projekten wie Broken Glass Heroes, Eat Lions, Disko Drunkards, Magnus und The Hickey Underworld gewidmet hat. Sechzehn Jahre nach ihrem Debütalbum "Outside The Simian Flock" und zwölf Jahre nach Album #2 “Paradisiac“ kehrt Vanhamel als MILLIONAIRE zurück und am kommenden Freitag (19. Mai) wird das dritte Album 'Sciencing' erscheinen.

Seit vielen Jahren war Vanhamel der jüngste Gitarrist in der belgischen Rockszene der Neunziger; Er wurde durch seine Arbeit für Evil Superstars und dEUS bekannt, bevor er "Outside The Simian Flock", sein erstes Millionaire-Album im Jahr 2001 veröffentlichte. Muse und Queens of the Stone Age wurden Fans und nahmen die Band mit auf Tour. Josh Homme, Frontmann von Queens Of the Stone Age produzierte das zweite Millionaire Album.

Für die Aufnahmen verschlug es Vanhamel und Schlagzeuger Damien Vanderhasselt (Eat Lions) ins elStudio, einem brandneuen Aufnahmekomplex in Santa Teresa, Costa Rica. Das Studio wird von dem Landsmann Jeff Claeys (Ex-Admiral Freebee, Jon Spencer & The Blues Explosion) geführt, der Vanhamel auch als Sound-Engineer bei den Arbeiten am neuen Album unterstützte. "Nie zuvor hat sich ein Aufnahmeprozess so angenehm und frei angefühlt. Es war wie in einem Sandkasten zu spielen", sagt Vanhamel über seine Zeit in Costa Rica. Nach zwei Monate kehrte Vanhamel mit einem neuen Millionaire Album nach Belgien zurück nach. Das von Vanhamel selbst produzierte Werk wurde anschließend von Greg Gordon (Oasis, Wolfmother, Triggerfinger) gemischt und von Howie Weinberg (Nirvana, The White Stripes, Beastie Boys) gemastered.