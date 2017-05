THE PICTUREBOOKS auf Festivaltour in Europa

Nach mehreren USA Tourneen kehren The Picturebooks zurück nach Europa und gehen in 2017 und 2018 mit ihrem neuen Album Home is a Heartache (VÖ: 10.03. / Another Century 2017) auf Club- und Festivaltour. Die Band hat am 10. März ihr neues Album Home is a Heartache veröffentlicht und sowohl in den USA als auch in der Europäischen Presse überragende Kritiken geerntet. Im März tourte die Band mit den Kanadiern Monster Truck durch Europa und gab hier schon einen Vorgeschmack darauf, was die Fans auf den eigenen Tourneen im Somme und Herbst erwartet. Wer möchte, kann die Band sogar begleiten und mit den Jungs gemeinsam auf Bikes zu den Festivals fahren: