IGORRR kündigen umfassende Europatour für den Herbst zu "Savage Sinusoid" an

Am 16. Juni veröffentlichen IGORRR - das Projekt des französischen Musikers und eklektischen Komponisten Gautier Serre - ihr neues Album "Savage Sinusoid" via Metal Blade Records. Nun wurde bekannt, dass die Band im Herbst auf eine umfangreiche Europatour geht. Bei uns bekommt ihr alle Konzertdaten!

IGORR live

0 4/10/17 IL Tel Aviv - Gagarin

0 6/10/17 FR Nimes - Paloma

0 7/10/17 ES Barcelona - Razzmatazz

0 8/10/17 ES Madrid - Caracol

0 9/10/17 FR Bordeaux - Iboat

10/10/17 FR Nantes - Le Ferrailleur

1 1/10/17 FR Brest - La Carène

1 3/10/17 NL Rotterdam - Rvlt Festival

1 4/10/20 NL Arnhem - Willemeen

1 5/10/17 FR Reims - La Cartonnerie

1 6/10/17 FR Rouen - Le 106

1 7/10/17 FR Lille - Aeronef

1 9/10/17 FR Metz - Les Trinitaires

20/10/17 FR Séléstat - Rock Your Brain Festival

2 1/10/17 FR Cannes - Make Some Noise Festival

2 2/10/17 IT Milano - Magnolia

2 3/10/17 IT Calenzano - Cycle Club

2 5/10/17 SK Bratislava - Randal

2 6/10/17 HU Budapest - Durer Kert

2 7/10/17 CZ Praha - Nova Chmelnice

2 8/10/17 DE Berlin - Bi Nuu

2 9/10/17 DE Dresden - Scheune

30/10/17 DE Hamburg - Logo

01/11/17 DE Hannover - Glocksee

02/11/17 GR Athens - t.b.a.

04/11/17 BE Antwerpen - GrindWaarpen Festival

05/11/17 UK Milton - The Craufurd Arms

07/11/17 UK Birmingham - The Flapper

08/11/17 UK London - 02 Academy Islington

09/11/17 UK Glasgow - Audio

10/11/17 UK Manchester - Rebellion

13/11/17 FR Toulouse - Rex

14/11/17 FR Clermont-Ferrand - La Coopérative De mai

15/11/17 FR Paris - La Maroquinerie

16/11/17 FR Lyon CCO

17/11/17 CH Bulach - Wooz Club

18/11/17 CH Bulle - Ebullition

Weitere IGORRR Livedates

17/06/17 FR Clisson - Hellfest

07/07/17 FR Vendargues - What The Fest?!

09/07/17 UK Winthorpe - UK Tech Fest

15/07/17 BE Dour - Dour Festival

11/08/17 CZ Jaromer - Brutal Assault

26/08/17 FR Cormeilles - True Normand