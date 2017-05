BYZANTINE veröffentlichen neue Single "New Ways To Bear Witness"

Am 28. Juli werden BYZANTINE ihr neues Album "The Cicada Tree" via Metal Blade Records veröffenltichen. Ein erster Vorgeschmack ist durch die neue Single bereits gegeben.

"Wir hatten die Idee, unseren alten Schlagzeug in dem Video mitspielen zu lassen. Matt Wolfe verließ die Band kurz vor unserer Vertragsunterzeichnung mit Metal Blade, nachdem er zwölf Jahre die Kesse für uns gerührt hatte. Für uns war das Video die Gelegenheit, unseren Fans zu zeigen, dass wir Matt immer noch lieben, denn er ist ein wichtiger Teil der Band gewesen und nach wie vor ein Freund. Was bietet sich da besser an als ein Gastauftritt in einem Videoclip - in dem er mich mit dem Auto anfährt natürlich!

Wir probierten die Szene fünf-, sechsmal aus, in der ich mich von der Motorhaube abrolle. Erst am nächsten Tag merkte ich, dass etwas nicht stimmte, als ich nach dem Dreh nach Hause fahren wollte. Ich setzte mich dann mit einem Freund in Verbindung, der in der Notaufnahme eines Krankenhauses arbeitet, und er meinte, ich solle umgehend kommen. Nach der Untersuchung teilte er mir mit, dass ich eine für Sportler typische Gehirnerschütterung hätte, was auf die wiederholten Stöße gegen meinen Schädel während des Drehs zurückzuführen sei. Geblieben sind mir drei Tage Krankenurlaub und eine coole Story, die ich jetzt erzählen kann! Rock!"

"Nach 17 Jahren Byzantine weiß ich, dass man den Dingen seinen Lauf lassen sollte", sagt Sänger/Gitarrist Chris Ojeda zum Album. "Ich weiß nie genau, wie die Songs am Ende klingen werden oder in welche Richtung sie gehen. Mein Fokus liegt stets auf Experimenten, wobei ich die Messlatte jeweils höher als bei unseren früheren Alben anlegen möchte, ohne allzu weit von unserer bewährten Formel abzuzrücken." Gründungsmitglied Chris "OJ" Ojeda sagt: "Mit deinen ersten Album suchst du noch nach einem eigenen Sound und siehst darum manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Heute nach fünf Alben gehen wir das Songwriting anscheinend gelassener an, weil wir vermutlich selbstbewusster geworden sind, was unseren Stil betrifft. Mittlerweile erwarten die Fans von uns, dass wir experimentieren und Grenzen ausloten, was ein äußerst befreiendes Gefühl ist."

'The Cicada Tree'

1. New Ways to Bear Witness

2. Vile Maxim

3. Map of the Creator

4. Dead as Autumn Leaves

5. Trapjaw

6. The Subjugated

7. Incremental

8. The Cicada Tree

9. Verses of Violence

10. Moving in Stereo (The Cars Cover)

11. Servitude (Fishbone Cover)