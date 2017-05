ENTRAILS veröffentlichen neue Single "Serial Murder (Death Squad)"

ENTRAILS-Gitarrist Jimmy Lundqvist über die neue Single: "Es ist an der Zeit, das nächste Biest zu entfesseln und dieses hört auf den Namen 'Serial Murder (Death Squad)'. Das bedeutet, dass ihr eure Ärmel hochkrempeln sollt, eure Pferdeschwänze lösen und euch mit einem vernünftigen Bier in der Hand auf einen Trip mit Serienmördern begeben werdet. Die Todesschwadronen erwarten euch!"

Die Aufnahmen zu 'World Inferno' begannen im Dezember 2016 in Lundqvists Bloodshed Studio. Dan Swanö übernahm erneut Mix und Mastering.

Dan Swanö bemerkt zu 'World Inferno': "Ich habe es vielleicht schon einmal gesagt, aber egal. Jedes Mal, wenn ich mit dem Gedanken an ein neues SweDeath-Projekt spiele, klingeln Entrails mit einem neuen Album zum Abmischen bei mir, und ich denke mir: 'Scheiße, selbst so was zu machen ergibt keinen Sinn, denn das hier ist verdammt nochmal zu stark und genau das, was ich eigentlich tun wollte...' Und wenn ich zuvor irgendetwas kritisierte, wenn wir zusammenarbeiteten, haben sie den Fehler ausgemerzt und liefern ein noch besseres Album als zuvor ab. Was ist da oben in Linneryd los!? Klont Jimmy etwa nachts heimlich Death-Metal-Krieger in irgendeiner Scheune!? Kurz gesagt: ein weiteres Monster in Sachen SweDeath, also zieht die Köpfe ein vor Entrails! Ich bin hin und weg - weggeblasen!"

'World Inferno' Tracklist:

1. World Inferno

2. Condemned to the Grave

3. Serial Murder (Death Squad)

4. The Soul Collector

5. Dead and Buried

6. Insane Slaughter

7. Into Eternal Fire

8. Suffer

9. The Hour of the Casket

10. The Blood Breed

ENTRAILS sind:

Jimmy Lundqvist - Gitarre

Tommy Carlsson - Vocals/Bass

Pontus Samuelsson - Gitarre

Martin Michaelsson - Drums