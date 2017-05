DESULTORYs letztes Album heißt "Through Aching Aeons"

Die schwedische Death Metal-Band DESULTORY hat Infos zu ihrem neuen und letzten Album rausgegeben. "Through Aching Aeons" kommt am 23. Juni. Einen ersten Track gibt es online zu hören.

DESULTORY haben das letzte Jahr an ihrem Abgesang gearbeitet - laut Promotext klingt "Through Aching Aeons" aggressiver als das alte Material der Stockholmer Band. Einen ersten Eindruck gibt es hier in Form des Songs "In This Embrace".

Die Tracklist:

Silent Rapture Spineless Kingdom Through Aching Aeons In This Embrace Beneath The Bleeding Sky Slither Divine Blindness Breathing The Ashes Our Departure

DESULTORY hatten im Vorfeld bereits angekündigt, sich nach dem Release aufzulösen.