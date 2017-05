RUSSKAJA veröffentlichen erste Details zum kommenden Album „Kosmopoliturbo“

Nach langem Warten sind Titel und Release-Date des neuen Albums endlich da. "Kosmopoliturbo" soll das ganze heißen und am 04.08.2017 bei Napalm Records erscheinen.

Was wir dabei erwarten dürfen, hat die Band in einem Video mitgeteilt:

Und natürlich wird es mit dem neuen Album auch wieder eine Tour geben:

KOSMOPOLITOUR – RUSSKAJA Headliner Shows:

28.09.17 NL - Amsterdam / Melkweg OZ

29.09.17 NL - Arnhem / Luxor Live

30.09.17 NL - Enschede / Atak

06.10.17 AT - Graz / PPC

07.10.17 AT - Vienna / Simm City

12.10.17 AT - Linz / Posthof

13.10.17 AT - Dornbirn / Conrad Sohm

28.10.17 SK - Kosice

14.10.17 AT - Innsbruck / Treibhaus

17.11.17 AT - Salzburg / Rockhouse

23.11.17 DE - Cologne / Gloria Theater

24.11.17 DE - Ulm / Roxy

25.11.17 DE - Munich / Backstage Halle

30.11.17 DE - Frankfurt / Batschkapp

01.12.17 DE - Leipzig / Werk 2

02.12.17 DE - Hannover / Musikzentrum

07.12.17 DE - Hamburg / Markthalle Hamburg

08.12.17 DE - Dortmund / FZW

09.12.17 DE - Belrin / SO 36

14.12.17 DE - Karlsruhe / Substage

15.12.17 DE - Nuremberg / Hirsch

16.12.17 DE - Freiburg / Jazzhaus

21.12.17 DE - Lindau / Club Vaudeville

22.12.17 AT - Steyr / Röda