LORD OF THE LOST jetzt bei Napalm Records

Sänger Chris "The Lord" Harms sagte dazu:

"Progress means movement; and for us any movement can only head forward and upward. It's been an important step for us to continue our path of success together with a new, strong partner and we are proud that we have found this partner in Napalm Records! It could not be better for us!"

Natürlich werden die Hamburger nach Albumrelease wieder auf einer Tour zu sehen sein, Hier die Daten:

LORD OF THE LOST

'Ensemble Tour' 2017:

18.11.17 DE - Hamburg / Markthalle

21.11.17 DE - Dresden / Alter Schlachthof

23.11.17 DE - Berlin / Huxleys

24.11.17 DE - Bochum / Christuskirche

25.11.17 DE - Munich / Backstage

26.11.17 DE - Frankfurt / Batschkapp