SIKTH - neues Album „The Future In Whose Eyes?“

Sie legen nicht nur ein technisch einwandfreies Album vor. Sie schaffen es neben der ganzen Kopfarbeit auch Energie, Musikalität, Kreativität, ergreifende Melodien, großartige Gesänge und tiefschürfende Texte abzuliefern.

Hört am besten sofort rein:

Das spektakuläre Artwork von „The Future In Whose Eyes?“ stammt vom 3D-Animator and -künstler Meats Meier (www.3dartspace.com).

„Meats has been a friend for years and he came out to see the show in LA and loved it. We wanted something really special and we got it, he is an absolute genius, a visionary and a pioneer. We are all so proud to have him design our sleeve”.

www.sikth.band

www.facebook.com/sikthofficial