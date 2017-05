Die französische Punk-Rock-Band HIGHTOWER lädt zur Party. "The Party" stellt die erste Single ihres für September 2017 angekündigten Albums "Club Dragon" dar, welches via Krod Records vertrieben wird.

Produziert wurde die Platte von Steve Evetts (REAL FRIENDS, SICK OF IT ALL). Die Szenen des Musikvideos wurden in Paris und Budapest geschossen.

Hier das Video: