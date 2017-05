NITROGODS mit neuem Video zu "Boogeyman"

NITROGODS grooven mit ihrer zweiten Video-Veröffentlichung zum neuen Album "Roadkill BBQ". Einmal mehr ist das neue Album der Formation eine Huldigung von MOTÖRHEAD, STATUS QUO und THE WHO und wird ab dem 26. Mai weltweit via Steamhammer zu erwerben sein.

Sänger und Bassist Claus "Oimel" Larcher meint zum neuen Song "Boogeyman": "Der Song beschreibt die unfassbar wiederlichen Gedanken, im kranken Kopf eines Amokläufers. Die drastischen Bilder unterstreichen dieses unheimliche Gefühl. Da Ich in der Nähe von Winnenden lebe (eine kleine Stadt in Süddeutschland in der es 2009 einen Amoklauf in einer Schule gegeben hat der 15 unschuldige Leben gekostet hat) musste Ich das in diesen Text einbringen. Meine Gedanken an dem Tag waren "Jetzt sind alle völlig durchgedreht"."

Henny Wolter über das neue Album "Roadkill BBQ": "Wir sind sehr stolz auf unser neues Album. So nah an der Live Gewalt von Nitrogods waren wir noch nie."

Wer sich von dieser "Live Gewalt" selbst überzeugen will, kann dies hier tun:

NITROGODS – Roadkill BBQ Tour 2017

Special guests: MF Ruckus (USA) + Kickin Valentina (USA)

29.09. D-Hamburg - Logo

30.09. D-Klingenthal - Gambrinus

01.10. D-Erfurt - From Hell

02.10. D-Mannheim - 7er Club

03.10. D-München - Backstage

04.10. D-Stuttgart - Cann

05.10. D-Düsseldorf - Pitcher

06.10. D-Hagen aTW - Stock

07.10. D-Oldenburg - Cadillac