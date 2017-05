STONE SOUR gehen mit THE PRETTY RECKLESS auf Tour

Stone Sour veröffentlichen im Juni 2017 ihr mittlerweile sechstes Studio-Album „Hydrograd”, das sich als Fortsetzung der beiden Konzept-Alben „House of Gold & Bones” (Teil 1 und 2) versteht. Mit einem stärkeren Rock-Sound kombiniert mit groovigen Melodien hebt sich das Album von den früheren Platten ab. Im Winter spielt Corey Taylor mit seiner Truppe ein ige Konzerte in unseren Breitengraden.

STONE SOUR

with special guest: The Pretty Reckless

Sonntag, 19 November 2017 | Frankfurt, Jahrhunderthalle | LNG

Montag, 20. November 2017 | Berlin, Columbiahalle | Trinity Music

Montag, 27. November 2017 | Hamburg, Sporthalle | Karsten Jahnke Konzertdirektion

Sonntag, 10. Dezember 2017 | Köln, Palladium | Dirk Becker Entertainment

Montag, 11. Dezember 2017 | München, Zenith | PGM

Der Vorverkauf startet am Donnerstag 25.05 exklusiv auf Ticketmaster.