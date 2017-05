EXECRATION kündigen neues Album 'Return to the Void' für den 14. Juli an

Am 14. Juli werden die norwegischen Death Metaller EXECRATION ihr neues Album 'Return To The Void' in die Umlaufbahn schießen. Bereits heute veröffentlicht die Band mit dem Titeltrack als Single und Video den ersten neuen Songs aus dem Album. Surft zu metalblade.com/execration , um euch das Video zu 'Return To The Void' anzusehen.

"Es ist unser bisher kompaktestes Album und enthält kürzere, tightere Kompositionen" meinen EXECRATION über 'Return To The Void'. "Es ist eingängig, dennoch komplex, proggig und gleichzeitig intensiv. Nach zwei Doppel-LPs bestand unser erstes Ziel darin, schneller auf den Punkt zu kommen, aber die alte Dynamik zu behalten. Beim Schreiben achteten wir besonders darauf, die Songs auf ihren Kern zu reduzieren, was man jetzt deutlich hören kann, denn das Album wartet zu keiner Sekunde mit Leerlauf auf."

Thematisch setzt sich die Scheibe mit dem Weltall, Träumen und philosophischen Betrachtungen über Zeit und Raum auseinander.

'Return To The Void' Track-List

1. Eternal Recurrence

2. Hammers of Vulcan

3. Nekrocosm

4. Cephalic Transmissions

5. Blood Moon Eclipse

6. Unicursal Horrorscope

7. Through the Oculus

8. Return to the Void

9. Det Uransakelige Dyp

EXECRATION line-up:

Cato Syversrud - Drums

Christian Johansen - Guitar / Vocals

Jørgen Maristuen - Guitar / Vocals

Jonas Helgemo - Bass