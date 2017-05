AMARANTHE und ELUVEITIE - Co-Headliner-Tour durch Europa im Herbst 2017

ELUVEITIE haben für die Tour dann ihr neues Album "Evocation II" im Gepäck, dessen Songs wohl erstmalig auf dem diesjährigen Summer Breeze im August in Dinkelsbühl präsentiert werden sollen. Vorband bei der Co-Headlinertour im Herbst sind die holländischen Newcomer von THE CHARM THE FURY.

MAXIMUM EVOCATION Tour 2017

Eluveitie & Amaranthe

The Charm The Fury



25.10.2017 Parma, Campus Industry (IT)

26.10.2017 Budapest, Barba Negra (HU)

27.10.2017 Warsaw, Progresja (PL)

28.10.2017 Zlin, Masters of Rock Café (CZ)

29.10.2017 Vienna, Simm City (AT)

30.10.2017 Stuttgart, LKA Longhorn (DE)

31.10.2017 Ljubljana, Kino Siska (SI)

02.11.2017 Paris, Cabaret Sauvage (FR)

03.11.2017 London, Assembly Rooms (UK)

04.11.2017 Eindhoven, Effenaar (NL)

05.11.2017 Antwerp, Trix (BE)

06.11.2017 Frankfurt, Batschkapp (DE)

08.11.2017 Berlin, Kesselhaus (DE

09.11.2017 München, Backstage 8 DE)

10.11.2017 Leipzig, Hellraiser (DE)

12.11.2017 Bochum, Zeche (DE)