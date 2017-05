Die Frankfurter Thrasher spielen beim DFB-Pokalfinale am 27. Mai im Berliner Olympia-Stadion. Bevor Eintracht Frankfurt auf Borussia Dortmund trifft, wärmen die erklärten Eintracht-Fans das Publikum auf. Alle anderen können sich an einem offiziellen Trailer erwärmen.

30 Minuten vor dem Anpfiff werden TANKARD ihre Eintracht-Hymne "Schwarz-weiß wie Schnee" spielen. Eine Woche nach dem Pokalfinale veröffentlicht die Band ihr neues, 17. Album "One Foot In The Grave".