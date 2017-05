"Sophia": Neuer Song mit Video von PRISTINE

Sängerin Heidi Solheim sagt zu "Sophia":

"'Sophia' is one of our personal favorites on the up-coming album, and we are very excited to be releasing this single. This is a funky rock tune where our organ player really gets to unfold himself on the Clavinet! Sophia herself is a strong and cool woman who doesn’t let herself get fooled by diamonds and glitter."

Live kann man PRISTINE an diesen Terminen sehen:

»Ninja« tour

13.09.2017 - DE Frankfurt/Main, Nachtleben *

14.09.2017 - DE Bielefeld, Forum *

15.09.2017 - DE Oldenburg, Cadillac *

16.09.2017 - DE Homburg, Musikpark

18.09.2017 - DE Köln, Yard Club *

19.09.2017 - CH Aarau, KIFF *

20.09.2017 - DE Fulda, Kulturkeller *

21.09.2017 - DE Halle/Saale, Objekt 5 *

23.09.2017 - DE Osnabrück, Westwerk *

29.09.2017 - DE Isernhagen, Blues Garage

30.09.2017 - DE Oberhausen, Zentrum Altenberg

03.10.2017 - CZ Jablonec, Na Rampe

04.10.2017 - CZ Olomouc, Bounty Rock Café

05.10.2017 - PL Katowice, Katafonia Club

* w/ Toursupport THE LEGENDARY



Festival shows

26.05.2017 - DE Frankfurt/M., W-Festival, Gibson Club

27.07.2017 - DE Breitenbach, Burg Herzberg Festival

06.10.2017 - DE Jena, Magnificent Music Festival

07.10.2017 - DE Berlin, Magnificent Music Festival