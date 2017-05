NITROGODS veröffentlichen Video zu "Boogeyman"

Claus "Oimel" Larcher (Bass,Gesang) zu Boogeyman: "Der Song beschreibt die unfassbar wiederlichen Gedanken, im kranken Kopf eines Amokläufers. Die drastischen Bilder unterstreichen dieses unheimliche Gefühl. Da Ich in der Nähe von Winnenden lebe (eine kleine Stadt in Süddeutschland in der es 2009 einen Amoklauf in einer Schule gegeben hat der 15 unschuldige Leben gekostet hat) musste Ich das in diesen Text einbringen. Meine Gedanken an dem Tag waren "Jetzt sind alle völlig durchgedreht"."