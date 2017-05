Cryptex mit neuem Songmaterial auf "Anthems of Glory Tour 2017"

Cryptex schlagen ein neues Kapitel auf: Mit neuem Songmaterial geht es im Herbst auf Tour quer durch Deutschland.

Nach Auftritten vor über 2.000 Fans in der ausverkauften Balver Höhle (die mit der dreistimmigen Band um die Wette sangen) und auf den Metaldays sowie der Heavy Metal Kreuzfahrt 70000Tons Of Metal ( mit einer epischen Version von Savatages “Gutter Ballet”) stehen jetzt wieder lokale Termine an.

Die “Anthems of Glory Tour 2017” wartet mit Hymnen, Leidenschaft und purer Emotion. Neben einer eigens für die Tour konzipierten Lichtshow werden Cryptex zum ersten Mal seit der Veröffentlichung ihres gefeierten Zweitwerks “Madeleine Effect” auch brandneues Songmaterial vorstellen.

Einen ersten Vorgeschmack zu einem bislang unveröffentlichten Song liefert bereits der offizielle Trailer zur Tour:

Hier die Tourdaten der “Anthems of Glory Tour 2017”:

06.10. Osterholz Scharmbeck - KUZ

10.10. Bremen - Meisenfrei

20.10. Mannheim - 7er Club

21.10. Mainz - Alexander The Great

24.11. Hamburg - Marias Ballroom

25.11. Braunschweig - Barnaby's

02.12. Kassel - Fiasko

08.12. Fürth - Kofferfabrik

09.12. Bamberg - Live Club

10.12. Augsburg - Spectrum

www.cryptexmusic.com

https://www.facebook.com/cryptex.band/?fref=ts