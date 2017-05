PURGATORIUM sind zurück

Das Quartett wurde 1989 in Schweden gegründet und spielte damals klassischen Schwedentod.

Die Band schaffte es jedoch nicht über ihren Demostatus heraus.

Drei Demos wurden zu ihrer kreativen Zeit veröffentlicht: "Cup Of Blood", "Enter The Gate" und "Travels".

Danach wurde es sehr ruhig um PURGATORIUM.

Bis jetzt. . .

Denn sie sind zurück und arbeiten mit ihrer neu gewonnenen Freude, Lust und Kreativität an neuem Material.

Die drei verbliebenen Gründungsmitglieder David Israelsson (guitars & lead vocals), Daniel Israelsson (drums) and Michael Lindberg (lead guitar) haben sich mit dem Bassisten Jens Karlsson (seines zeichens auch bei PERSUADER tätig) zusammengetan und sind fleißig.

Ihr Label Discouraged Records hat die neu entflammte Spielfreude der Band genutzt und veröffentlicht zwei ihrer Demos neuüberarbeitet als Compilation unter dem Titel "Still In Search". Das Werk gibt es ab Juni zu kaufen.

Tracklist:

01. Still In Search

02. Miklagård

03. Never Dance

04. Intro

05. Is This My Homeland

06. Incoming

07. Outro

Weitere News über PURGATORIUM findet ihr HIER