NERVECELL - Neues zum neuen Album

Veröffentlicht werden soll das neue Album am 25.August via Lifeforce Records.

Jetzt gibt es auch schon ein Cover und die entgültige Tracklist:

01. Intro

02. Aadvent

03. Proxy War

04. D.N.A. (Diruo Nocens Acervus)

05. Abyssviand

06. Hypnosis

07. Malice Within

08. Dawn of Decimation

09. Habitual Deceit

10. Maqabre

11. Tree of Lies

12. Treading Beneath

13. Past, Present... Torture

Gemixt und gemastert wurden die neuen Songs in den Hertz Studios in Polen von Wojtek und Slawek Wiesawski, die auch schon BEHEMOTH, VADER und DECAPITATED unter die Arme gegriffen haben.

Das Cover Artwork wurde von Colin Marks von Rain Song Design gestaltet. Die haben auch schon Cover für ORIGIN, EXODUS und WHITECHAPEL gestaltet.

Die dreizehn Songs vom "Beast from the middle east" sind extrem technisch und gleichzeitig äußerst brutal und mit einigen orientalischen Arrangements bestückt.