DECREPIT BIRTH - Neues Video und andere Neuigkeiten

Am 21.Juli erscheint das neue Werk "Axis Mundi" von DECREPIT BIRTH via Agonia Records.

Jetzt hat das Quartett die Tracklist und das Cover bekannt gegeben.

Tracklist:

1. Vortex of Infinity…Axis Mundi

2. Spirit Guide

3. The Sacred Geometry

4. Hieroglyphic

5. Transcendental Paradox

6. Mirror of Humanity

7. Ascendant

8. Epigenetic Triplicity

9. Embryogenesis

10. Orion

11. Desprate Cry

12. Infecting the Crypts

Des Weiteren haben DECREPIT BIRTH auch ein 360°-Lyric-Video zu dem Song "Epigenetic Triplicity" veröffentlicht.



Line-up:

Matt Sotelo (Deprecated, Soulside) - guitars

Bill Robinson (ex-Suffocation) - vocals

Sean Martinez (ex-Rings Of Saturn, ex-Decapitated) - bass

Sam 'Samus' Paulicelli (ex-Goatwhore, ex-Abigail Williams) - drums