Mit ihrem Video zu "Shine" versuchen sich die Australier von THE SMITH STREET BAND an einer Video Homage zu AC/DC`s Video zu "It`s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock N`Roll)". Und so fahren sie nicht nur auf einem Truck - sie konnten mit Paul Drane sogar den Original-Regisseur des AC/DC-Videos verpflichten.