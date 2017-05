Die Italiener haben einige Infos zu ihrem Debütalbum bekanntgegeben. "Wrong Desire" soll die Platte heißen, die häusliche Gewalt gegen Frauen thematisiert. Einen ersten Einblick gibt´s mit dem ersten Video "Behind the Mask" am 22. Juni. Das Album wird dann am 22 September über Revalve Records releast.