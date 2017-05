HEARTBOUND auf Tour mit AVIANA und AWAKE THE DREAMER

HEARTBOUND haben letzte Woche ihre Europatour mit AVIANA und AWAKE THE DREAMER gestartet.

Die noch recht junge Hamburger Band haben mit ihren einzigen zwei Singles bereits eine Menge Menschen begeistert. Im Rahmen ihrer ersten EP "Weightless" werden sie nun mit AVIANA und AWAKE THE DREAMER in ganz Europa touren.

HEARTBOUND live:

Europe tour w/ AVIANA & AWAKE THE DREAMER

25.05. SE- Stockholm

26.05. SE- Södertalje

30.05. DE- Hamburg

01.06. NL- Amsterdam

02.06. DE- Oberhausen

04.06. CH- Lucerne

05.06. IT- Milano

06.06. SL- Ajdovcina

07.06. SK- Bratislava

08.06. AT- Vienna

09.06. CZ- Brno

10.06. CZ- Prague

22.06. DE- Kiel, Kieler Woche

30.06. DE- Leipzig, tba