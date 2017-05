Der letzte Neuzugang beim Sub-Label Czar Of Revelations von Czar Of Crickets Productions ist ECHOLOT .

Auf ihrem neuen Album „Volva“ sind schwere Riffs, aber auch zarte Momente, epische Soli und einzigartige Jams zu hören. Des Weiteren kommen auf dem Independant-Rock-Label neue Platten des energetischen Rock’n’Roll-Trios KING LEGBA & THE LOAS und SUM OF R raus, deren neues düster-atmosphärisches Ambient-Werk „Orga“ in Zusammenarbeit mit Cyclic Law im September veröffentlicht wird.