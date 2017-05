Release-Vorschau: WOLF COUNSEL, COLDCELL, NEVBORN

Bei Czar Of Bullets, dem Independant-Metal-Label von Czar Of Crickets Productions, stehen ebenfalls aufregende neue Projekte an.

Nach der ersten hochgelobten Platte „Ironclad“ hat die ultraschwere Old-School Doom-Band WOLF COUNSEL die Produktion für ihr neues Album „Age of Madness/Reign of Chaos“ bereits abgeschlossen. Neu im Czar Of Bullets Roster sind die Basler Atmospheric Black Metal Pioniere COLDCELL und – last but not least – freut man sich auch auf NEVBORNs neustes Geistesprodukt, welches in Kollaboration mit dem West-Schweizer Label Cold Smoke Records veröffentlicht wird.