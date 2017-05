BURNING WITCHES - Debütalbum veröffentlicht

Wie hier schon von uns angekündigt:

https://www.burnyourears.de/news/43427-burning-witches-neue-all-girl-metal-band-aus-der-schweiz-geht-mit-schmier-ins-studio.html

Jetzt ist das Debüt am 29. Mai 2017 ganz offiziell erschienen.

BURNING WITCHES, der vielleicht heisseste Export aus der Alpenrepublik?

Das Debütalbum wurde produziert von V.O. Pulver (PANZER, DESTRUCTION, PRO-PAIN) und Schmier von DESTRUCTION und aufgenommen in Pulver’s Little Creek Studio in der Schweiz.

Burning Witches haben schon vor dem eigentlichen Album Veröffentlichungstermin hohe Wellen geschlagen. Die Single des Schweizer Nachwuchses an der All-Girl-Metal-Front wurde als das „Demo des Monats“ bereits im Metal Hammer und Rock Hard ausgezeichnet.

Die Band besteht aus Seraina (Vocals), Romana (Guitars), Alea (Guitars), Jay (Bass) und Lala (Drums).

Available worldwide via Non Stop Music, Cede.de & Nuclear Blast Mailorder.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuba8pbIQpqiM58ULyQczzw

Facebook: http://www.facebook.com/burningwitches666