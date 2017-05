ORDEN OGAN: Der Videoclip zu „Gunman“ ist da!

Im brandneuen Videoclip „Gunman“, für den erneut Rainer „Zip“ Fränzen Regie führte, verschlägt es die Power Metaller um Sänger/Gitarrist Seeb in den Wilden Westen.

„Da sich unser neues Album „Gunmen“ in einer Dark Fantasy Wildwest-Umgebung bewegt, lag nichts näher, als für den Videoclip im legendären „Monument Valley“ in Utah (USA) zu drehen. Es gibt wohl nichts, was den „Wilden Westen“ mehr verkörpert als diese atemberaubende Szenerie. Wir haben sowohl dort als auch am bekannten „John Ford‘s Point“ gedreht. Und da kommt man (stilecht) auch nur auf dem Rücken eines Pferdes hin“, gibt Seeb Auskunft.

Auch für die weiteren Dreharbeiten begaben sich ORDEN OGAN auf neue Pfade.

„Eine Westernstadt im Abenteuerpark erschien uns als die perfekte Location“, lacht Seeb, um hinzuzufügen: „Hier laufen auch in mehrerlei Hinsicht die Fäden für uns zusammen, denn im „Saloon“ eben jenes Fort Fun Parks hatten zuvor auch schon die Schlagzeugaufnahmen fürs Album stattgefunden. Wir wollten diesen fetten 80er-mäßigen Snare-Sound, den man nur in großen Räumen erzeugen kann. Unsere Erwartungen wurden um ein Vielfaches übertroffen und wir sind mehr als glücklich mit dem Resultat“.

Das „Gunmen“ Album enthält zehn Songs, bei „Come With Me To The Other Side” ist ex-Leaves’ Eyes/Theatre Of Tragedy-Sängerin Liv Kristine als Gast mit von der Partie. Wie schon seine drei Vorgänger wurde auch „Gunmen“ wieder von ORDEN OGAN-Sänger/Gitarrist Seeb Levermann produziert.„Gunmen“ erscheint am 07. Juli als CD, ltd. Digipak (inkl. „Live In Wacken 2016“ Bonus DVD), ltd. farbiges Vinyl (rot und silber), ltd. Picture Vnyl und ltd. Boxset in Sargform (inkl. Digipak, einer 15 cm hohen Figur des Bandmaskottchens Alister Vale etc.).

CD Tracklist:

01. Gunman

02. Fields Of Sorrow

03. Forlorn And Forsaken

04. Vampire In Ghost Town

05. Come With Me To The Other Side (feat. Liv Kristine)

06. The Face Of Silence

07. Ashen Rain

08. Down Here (Wanted: Dead Or Alive)

09. One Last Chance

10. Finis Coronat Opus

Digipak Bonus DVD (“Live Wacken 2016”):

01. Orden Ogan (Intro)

02. Ravenhead

03. Here At The End Of The World

04. We Are Pirates!

05. Deaf Among The Blind

06. Sorrow Is Your Tale

07. F.E.V.E.R

08. The Things We Believe In

09. In Grief And Chains (Outro)