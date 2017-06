WALPYRGUS veröffentlichen neuen Song vom Debütalbum als Videoclip

In wenigen Tagen erscheint das Debütalbum der US Hard Rocker / Heavy Metaller WALPYRGUS - einen ersten Vorgeschmack bietet der nun veröffentlichte Videoclip zum Song "Dead Girls", der zweiten Single vom Erstwerk "Walpyrgus Nights".

Beteiligt an der Entstehung der Platte, die im Verlauf von zwei Jahren an verschiedenen Orten aufgenommen wurde und ab dem 9. Juni 2017 erhältlich sein wird, waren klanghafte Namen: Für die Produktion zeichnete Tom Phillips, Mitgründer von WHILE HEAVEN WEPT, verantwortlich, gemixed wurde von Kevin “131” Gutierrez (RAVEN, DECEASED, BELIEVER) und um das Mastering kümmerte sich Bill Wolf (RAVEN, WHILE HEAVEN WEPT).

Tracklist:

1. The Dead Of Night

2. Somewhere Under Summerwind

3. Dead Girls

4. Lauralone

5. Palmystry

6. She Lives

7. Light Of A Torch

8. Walpyrgus Nights