TOMBS - neue Single "November Wolves" vom anstehenden Album

Die Scheibe wurde wieder von Erik Rutan (Cannibal Corpse, Soilent Green, Belphegor, Hate Eternal) produziert und bleibt den schwarzmetallischen Post-Wurzeln der Band treu. Die neue Single 'November Wolves' könnt ihr euch ab sofort exklusiv auf der Facebook-Seite des Decibel Magazins anhören, nämlich hier: facebook.com Die ersten beiden Singles 'Cold' und 'Saturnalian' könnt ihr euch nach wie vor unter metalblade.com/tombs anhören. Dort könnt ihr 'The Grand Annihilation' außerdem in den folgenden Formaten vorbestellen:

--Digipak CD

--180g schwarzes Vinyl

--"dark olive-marbled" Vinyl (limitiert auf 400 Einheiten - EU-exklusiv)

--"ivory/grey-marbled" Vinyl (limitiert auf 200 Einheiten - EU-exklusiv)

--"orange/brown-marbled" Vinyl (limitiert auf 100 Einheiten - EU-exklusiv)

--"gray/green-marbled" Vinyl (limitiert auf 200 Einheiten - US-exklusiv)

* exklusive Bundles mit Shirt und digitale Optionen ebenfalls erhältlich!

TOMBS-Frontmann Mike Hill: "Wer uns kennt, weiß, dass man stets das Unerwartete von uns erwarten sollte. Ich möchte stets eine umfassende Bandbreite von Emotionen bieten, wenn ich den Namen der Band verwende. Die neue Platte ist düster und introspektiv, weil sie sich mit Sterblichkeit, Unendlichkeit und kosmischen Rätseln auseinandersetzt. Das Verborgene hat mich von jeher gereizt. Als ich jünger war, schrieb ich häufiger über persönliche Gefühle und Situationen in meinem Leben, doch mit dem Alter ging es mir um breitere Themen, die eher auf das kollektive Unbewusst abzielen. Mit den aktuellen Texten halte ich Freiheit hoch, indem ich mich der dunklen Seite hingebe. Sobald man erkennt, dass man einen finsteren Weg beschreitet - den Weg der Freiheit -, fühlt man sich gewissermaßen auch befreit." '

"The Grand Annihilation" Tracklist



1. Black Sun Horizon

2. Cold

3. Old Wounds

4. November Wolves

5. Underneath

6. Way of the Storm

7. Shadows at the End of the World

8. Walk with Me in Nightmares

9. Saturnalian

10. Temple of Mars

