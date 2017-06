Re-Issues der RIOT-Alben "Inishmore", "Shine On" und "Sons Of Society"

Metal Blade werfen drei weitere Wiederveröffentlichungen auf den Markt: Am 30 Juni erscheinen die beiden Studio-Alben " Inishmore" und " Sons Of Society" sowie das Live-Album "Shine On" von RIOT in verschiedenen Versionen mit Bonusmaterial.

'Inishmore' kommt im digipack mit vier Bonustracks ('15 Rivers', 'Red Reign', 'Danny Boy' und '15 Rivers (acoustic demo)' und in vier verschiedenen Vinyl-Versionen (180 g black/night blue violet marbled/lime green/clear dawn red (US-exclusive)).



'Shine On' erscheint als Digipack, ergänzt um eine DVD. Darauf gibt's das Konzert 'Live At Club Citta January 31st, 1998' und diverse weiter Clips.



'Sons Of Society' hat in der Digi-Versionen fünf instrumentale Rough Mixes als bonus tracks. Vinyl gint es in vier Versionen (180 g black/clear orange-red/purple blue/orange-brown (US-exclusive)).