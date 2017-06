ZARAZA melden sich nach 15 Jahren zurück

Das Duo, bestehend aus Brian Damage und Jaced Dameged, kreierte damals, so wie heute einen ganz eigenen bizarren Doom, Sludge Sound, der seinesgleichen sucht. Am ehesten kann man die Band allerdings mit mit Bands, wie EYEHATEGOD, UNHOLY,FISTULA, DISEMBOWELMENT, SWANS, GODFLESH, vergleichen.

Und jetzt ist es amtlich.

Das Duo veröffentlicht via Transcending Obscurity Records am 17.Juli ihr neues Werk "Spasms Of Rebirth".

Hier die Tracklist:

1. Church of Gravity

2. Maskwearer

3. Inti Raymi

4. Blood.ov.Psychiatrists

5. Roadkill to You

6. Wulkan

7. [BONUS] Wulkan (Brian Damage Remix)

Ein Video hat das Duo auch veröffentlicht, zu dem Song "Church Of Gravity".