NOTHING BUT THIEVES – neue Single und bald neues Album

NOTHING BUT THIEVES sind mit ihrem sehnsüchtig erwarteten zweiten Album „Broken Machine“ und einer grandiosen neuen Single „Amsterdam“ zurück.

Nach dem Erfolg ihres sensationellen Debütalbums kehren die Indie-Rocker NOTHING BUT THIEVES aus dem englischen Southend-on-Sea mit ihrem zweiten Album „Broken Machine“ zurück, das am 8. September bei RCA erscheinen wird.

Die erste Single „Amsterdam“ ist eine große Rock-Hymne, mit der die Band ihr großartiges Comeback einleitet. Der Titel wurde diese Woche von Mista Jam bei Radio 1 als ‚Hottest Record’ präsentiert. Die Band fügt hinzu: „Er ist von unserer Liebe für unverblümte, heisere Refrains inspiriert. Es ist, als würde Conor dir die Worte direkt ins Gesicht spucken. Der Song hat Wucht und kommt aus dem Bauch heraus, aber da ist auch diese wunderschöne Stelle in der Mitte, die wie eine kurze Unterbrechung in einem heftigen Orkan auf See ist. Wir hatten noch nicht alle Teile zusammen, als wir ins Studio gingen, und dieser Song war einer von denen, die erst während der Aufnahmen entstand. Er schrie quasi danach, unser erster Comeback-Song zu werden.”

Zu behaupten, dass NOTHING BUT THIEVES in den vergangenen 18 Monaten eine gigantische Reise hinter sich haben, wäre eine Untertreibung. Ihr Debütalbum „Nothing But Thieves“ wurde mehr als 250.000 Mal verkauft und die Songs daraus über 174 Millionen Mal gestreamt. Die fünf Jungs aus Southend, die noch vor nicht allzu langer Zeit nur für eine Handvoll Freunde in Essex spielten, haben mittlerweile in ganz Großbritannien ausverkaufte Konzerte gegeben, MUSE auf Tour begleitet und bei Festivals in ganz Europa, den USA und sogar in Südkorea (wo sie für mehr als 20.00 Menschen spielten) die Massen begeistert. Eine leidenschaftliche Fan-Gemeinschaft verfolgt jeden ihrer Schritte. Die Band verbrachte einen Großteil des vergangenen Jahres in Amerika, wo sie zahlreiche Konzerte gab. Ihr Album wurde 2016 zum meistverkauften Debüt einer britischen Band in den USA.

Man kann schon jetzt mit Sicherheit sagen, dass NOTHING BUT THIEVES wieder kurz vor der Veröffentlichung eines weiteren extrem erfolgreichen Albums stehen und dass sie sich schon jetzt ihren Platz unter den wichtigsten jungen Bands aus Großbritannien einrichten können.