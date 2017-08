IGORRR veröffentlichen Video zu "Cheval"

Am 16. Juni veröffentlichen IGORRR das neue Album "Savage Sinusoid" via Metal Blade Records. Jetzt gibt es das Video zu "Cheval" mit Gastvocals von CATTLE DECAPITATIONs Travis Ryan zu sehen.

Gastmusiker Travis Ryan ist nicht nur auf "Cheval" sondern auch auf "Apopathodiaphulatophobie" und "Robert" zu hören.

Serre zum neuen Album: "Ich will einfach nur Musik machen, die ich liebe, ohne mich fragen zu müssen, ob sie zu kompliziert oder anders als das ist, was die Masse mag. Sie muss Sinn für mich ergeben, wobei ich mich nicht einschränken kann, so wie auf einer großen Party mit Metalheads, Electro-Freaks sowie Klassik- und Barockmusikhörern, Zigeunergeigern - allesamt betrunken, um das Beste aus ihren Genres in einen Topf zu werfen."

Livetermine IGORRR

0 4/10/17 IL - Tel Aviv - Gagarin

0 6/10/17 FR - Nimes - Paloma

0 7/10/17 ES - Barcelona - Razzmatazz

0 8/10/17 ES - Madrid - Caracol

0 9/10/17 FR - Bordeaux - Iboat

10/10/17 FR - Nantes - Le Ferrailleur

1 1/10/17 FR - Brest - La Carène

1 3/10/17 NL - Rotterdam - Rvlt Festival

1 4/10/20 NL - Arnhem - Willemeen

1 5/10/17 FR - Reims - La Cartonnerie

1 6/10/17 FR - Rouen - Le 106

1 7/10/17 FR - Lille - Aeronef

1 9/10/17 FR - Metz - Les Trinitaires

20/10/17 FR - Séléstat - Rock Your Brain Festival

2 1/10/17 FR - Cannes - Make Some Noise Festival

2 2/10/17 IT - Milano - Magnolia

2 3/10/17 IT - Calenzano - Cycle Club

2 5/10/17 SK - Bratislava - Randal

2 6/10/17 HU - Budapest - Durer Kert

2 7/10/17 CZ - Praha - Nova Chmelnice

2 8/10/17 DE - Berlin - Bi Nuu

2 9/10/17 DE - Dresden - Scheune

30/10/17 DE - Hamburg - Logo

01/11/17 DE - Hannover - Glocksee

02/11/17 GR - Athens - t.b.a.

04/11/17 BE - Antwerpen - GrindWaarpen Festival

05/11/17 UK - Milton - The Craufurd Arms

07/11/17 UK - Birmingham - The Flapper

08/11/17 UK - London - 02 Academy Islington

09/11/17 UK - Glasgow - Audio

10/11/17 UK - Manchester - Rebellion

13/11/17 FR - Toulouse - Rex

14/11/17 FR - Clermont-Ferrand - La Coopérative De mai

15/11/17 FR - Paris - La Maroquinerie

16/11/17 FR - Lyon CCO

17/11/17 CH - Bulach - Wooz Club

18/11/17 CH - Bulle - Ebullition

Weitere IGORRR Livedates

17/06/17 FR - Clisson - Hellfest

07/07/17 FR - Vendargues - What The Fest?!

09/07/17 UK - Winthorpe - UK Tech Fest

15/07/17 BE - Dour - Dour Festival

11/08/17 CZ - Jaromer - Brutal Assault

26/08/17 FR - Cormeilles - True Normand