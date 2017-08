EAGLES OF DEATH METAL - veröffentlichen "I Love You All The Time Live at The Olympia in Paris" am 04.08.2017

Am 4. August 2017 veröffentlichen die EAGLES OF DEATH METAL "I Love You All the Time – Live at The Olympia in Paris". Auf der Setliste dieses extrem emotional aufgeladenen Auftritts standen Tracks wie “Complexity”, “Don’t Speak (I Came To Make A Bang)”, “Cherry Cola”, das Duran Duran Cover “Save A Prayer”, “I Want You So Hard (Boy’s Bad News)”, usw.