Wer das Festivalwochenende mit ROCK AM RING nochmal Revue passieren lassen möchte oder sich einen EIndruck verschaffen möchte, was dort vor sich ging, hat die nächsten 4 Wochen die Möglichkeit, sich viele Shows der beiden Hauptbühnen im Stream anzusehen.

Die Konzertstreams von System Of A Down, Den Toten Hosen, Prophets Of Rage und vielen weiteren Künstlern findet ihr in HD und VR entweder auf Magenta Music, in der Magenta Music App für IPhone und Android oder über Entertain TV.