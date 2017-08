DEF LEPPARD: "Hysteria" kommt remastered als Anniversary Edition

DEF LEPPARD feiern das 30-jährige Jubiläum ihres Albums "Hysteria" mit der Veröffentlichung der Anniversary Edition Hysteria (Remastered 2017). Das 1987 erschienene Album ist eines der meistverkauften und einflussreichsten Alben der Musikgeschichte. Die neu gemasterte Jubiläumsedition erscheint am 4. August 2017 in verschiedenen Formaten - vorab gibt es ein Unboxing-Video.

In diesen Versionen wird es "Hysteria" geben:

Super Deluxe 5-CD/2-DVD

Deluxe 3-CD

Standard 1-CD

2-LP auf schwarzem Vinyl

Zusätzlich enthält die Reissue B-Seiten, Livetracks und – erstmalig auf CD – das Audio von “In The Round In Your Face (Live)”.