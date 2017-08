DAYSEEKER - neues Album "Dreaming Is Sinking // Waking Is Rising Out" kommt im Juli

Die Postcore-/Metalcore-Band DAYSEEKER veröffentlicht am 14. Juli ihr neues Album "Dreaming Is Sinking // Waking Is Rising Out". Jetzt gibt es erste Infos dazu.

Hier die Tracklist von "Dreaming Is Sinking // Waking Is Rising Out":

"Dreaming is Sinking"

"Vultures"

"Cold, Dark Winter"

"Abandon"

"Sleep in the Sea pt. II"

"Six Feet Under"

"Hanging by a Thread"

"Desolate"

"Carved from Stone"

"Come Hell or High Water"

"Counterpart"

"Waking Is Rising"

Zum Song "Vultures" gibt es ein Video: