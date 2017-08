Erste Infos zum neuen Album von ALPHA TIGER

Es ist das erste Album mit dem neuen Sänger Benjamin Jaino, der 2015 zur Band stieß und gleich eine Europatour mitgemacht hat - daher war er schon gut in die Band integriert, als es ans Songwriting ging. Peter Langforth, Gitarrist und Songschreiber der Band, ist zufrieden: „Dies ist das Album, das ich immer schon machen wollte“, sagt er. „Es ist unverkennbar unsere bislang reifste und erwachsenste Veröffentlichung.“

Zum neuen Sänger sagt Langforth: „Benjamin identifiziert sich total mit Alpha Tiger und hat im Studio eine tolle Performance abgeliefert. Sein Gesang ist voller Emotionalität, er hat sich im wahrsten Sinne des Wortes die Seele aus dem Leib geschrien.“



Veröffentlicht wird Alpha Tiger am 25. August 2017 als CD Digi (incl. Poster), 2LP plus CD, Download und Stream, vorher erscheint Ende Juni noch die erste Digital Single mit dem dazugehörigen Video zu dem Song "Comatose".

Das ist die Tracklist:

1. Road To Vega 02:05

2. Comatose 05:09

3. Feather In The Wind 05:35

4. Singularity 04:20

5. Aurora 04:56

6. To Wear A Crown 04:57

7. Vice 04:40

8. Welcome To Devil's Town 05:44

9. My Dear Old Friend 05:56

10. If The Sun Refused To Shine 05:53

11. The Last Encore 04:54

Das Artwork: