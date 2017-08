"Sarah The Witch" vom Album "All These Monsters":

All These Monsters Trackliste:



1. The Invite

2. Sarah The Witch

3. Wolf Child

4. Purple Heart

5. Now Rise

6. The Black Capes

7. New Life

8. We Will Never Die

9. All These Monsters

10. The Withdrawal



https://www.facebook.com/Theblackcapes